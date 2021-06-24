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3.638 إصابة جديدة و95 حالة وفاة في تونس

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:37 ص
تونس
تونس
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في تونس، 3 آلاف و638 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و95 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية التونسية، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.

 

وقد رصدت السلطات الصحية التونسية، 6 إصابات بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار سريع للفيروس فى البلاد.

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