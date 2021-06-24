Advertisements
3.638 إصابة جديدة و95 حالة وفاة في تونس
الخميس 24/يونيو/2021 - 10:37 ص
وكالات
Advertisements
سجلت السلطات الصحية في تونس، 3 آلاف و638 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و95 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأعلنت السلطات الصحية التونسية،
ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما
بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.
وقد رصدت السلطات الصحية التونسية، 6 إصابات
بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار
سريع للفيروس فى البلاد.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements