3.638 إصابة جديدة و95 حالة وفاة في تونس

سجلت السلطات الصحية في تونس، 3 آلاف و638 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و95 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية التونسية، ارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 391 ألفا و 371، فيما بلغ إجمالى الوفيات 14 ألفا و318 حالة منذ بدء الجائحة.

وقد رصدت السلطات الصحية التونسية، 6 إصابات بـ سلالة دلتا الجديدة من فيروس كورونا والتى ظهرت للمرة الأولى فى الهند، وسط انتشار سريع للفيروس فى البلاد.