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صحيفة: اليابان لم تستخدم أكثر من 40% من أموال دعم السكان أثناء الجائحة

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت صحيفة "Nikkei" اليابانية، بأن حكومة البلاد لم تنفق حتى الآن أكثر من 40% من أصل 73 تريليون ين (658 مليار دولار) تم تخصيصها العام الماضي لدعم المواطنين أثناء جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن خبرائها أن ذلك يدل على عدم فعالية السياسة الحكومية الهادفة إلى التغلب على عواقب تفشي الوباء والقيود الخاصة به. وأشارت إلى أن السلطات حاولت إثارة دهشة لدى الناخبين بحجم الأموال المخصصة، لكنها في الوقت ذاته تتأخر جديا في وضع برامج ملموسة لاستخدام هذه الأموال لتشجيع الاقتصاد ودعم المستوى المعيشي في البلاد.

وتدل تقديرات "Nikkei" على أن اليابان قد أنفقت لهذه الأغراض حتى الآن 7% من إجمالي الناتج المحلي، فيما بلغ المؤشر نفسه في الولايات المتحدة قبل نهاية أبريل الماضي 13% من إجمالي ناتجها المحلي.

وصرحت الحكومة اليابانية في مايو الماضي أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفض في العام المالي الماضي (الذي انتهى في 31 مارس 2021) بمقدار 4,6 نقطة مئوية، مقارنة مع مؤشرات العام المالي الماضي، وذلك على خلفية انخفاض الطلب الداخلي والتصدير في ظروف جائحة فيروس كورونا. وأصبح هذا أكبر انخفاض لهذا المؤشر في اليابان ابتداء من عام 1955 عندما بدأ تجميع الإحصاءات المناسبة.

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