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"مستشفي كليوبترا" تشتري 200 ألف سهم خزينة بجلسة الأربعاء

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إشترت شركة مستشفى كليوباترا، 200 ألف أسهم خزينة بالبورصة المصرية  خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، عن الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجلت 633.16 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 502.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح مستشفى كليوباترا خلال الربع الأول من 2021 حيث سجلت 74.56 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 58.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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