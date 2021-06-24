"مستشفي كليوبترا" تشتري 200 ألف سهم خزينة بجلسة الأربعاء

إشترت شركة مستشفى كليوباترا، 200 ألف أسهم خزينة بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.





وحققت شركة مستشفى كليوباترا، عن الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجلت 633.16 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 502.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



