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ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أستحق ال dj العالمي ياسر الحريري لقب أفضل منظم حفلات زفاف وذلك خلال إخراجه لمراسم ليلة"محمد ودينا" التي ضمت مشاهير الأغنية والمجتمع علي مرتفعات حديقة فندق الماسة .

وأبهر الحريري الحضور بتحويل مكان الإحتفال بالزفاف إلى ما يشبه الأفراح التي تقام على مرتفعات الجبال من حيث تراسات الإضاءة الليلية والنهارية لوليد الحريري بالإضافة إلى وجود كبار نجوم الأغنية الذين أضفوا مزيداً من أجواء الإثارة بالألوان الموسيقية المنوعة لهم وهم بالترتيب ال dj عمرو سو ومحمد نور وحكيم وحماقي وتامر حسني و الذين تألقوا جميعاً علي مسرح ضخم مزود بشاشات عملاقة لنقل مراسم الحفل المختلفة. 

كما أبهر الفنان أحمد عصام الحضور بالعديد من الإستعراضات النارية والمؤثرات البصرية على غرار حفلات مشاهير هوليوود.
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية
ياسر الحريري .. وعودة قوية لتنظيم زفاف بمواصفات عالمية في ليلة "محمد ودينا " بتوقيع كبار نجوم الأغنية

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