براجانتينو يفوز على بالميراس ويتصدر الدوري البرازيلي

انتزع فريق براجانتينو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بالميراس 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز أتلتيكو غوبانيينسي على فلومينينسي 1-0 وفلامينغو على فورتاليزا 2-1 وتعادل ساو باولو مع كويابا 2-2.

وتقمص يتالو جوزيه دور البطولة لفريق براغانتينو وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 11 والأخيرة من الشوط الأول و88، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لبالميراس برينو لوبيز في الدقيقة 66.

ورفع براغانتينو رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بالميراس عند عشر نقاط في المركز الرابع.