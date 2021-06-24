"المالية" تكشف سبب تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (فيديو)

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن دول العالم تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ فترة ويهدف إلى إنهاء كل الإجراءات الجمركية وغير الجمركية قبل وصول البضائع، وتعتمد على نظام المخاطر والانتظار العشوائي والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن هذا النظام يسرع من وتيرة الإفراج بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ المصرية ويحقق حوكمة حقيقية لمنظومة التجارة الدولية من وإلى مصر، متمثلا في عناصر الشحنة نفسها، أي يكون المستورد قائما وموجودا لدى قواعد البيانات المصرية.





وتابع مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن هذا النظام يستهدف أيضا عدم ارتكاب أي ممارسات تضر بالأمن القومي المصري، وضمان ألا تكون البضاعة مجهلة وضمان أن تكون مطابقة للمواصفات.



