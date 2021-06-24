Advertisements

غيبوبة سكر.. التحقيقات في العثور علي جثة عامل داخل حديقة الموسكي

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت تحقيقات نيابة الموسكي الجزئية اليوم الخميس، في واقعة العثور علي جثة عامل داخل حديقة بالموسكي، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والتي ظهرت أن المتوفي توفي وفاة طبيعية ولا يوجد أي إصابات ظاهرية عليه.

كما أستمعت إلي أسرة المتوفي الذين لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، ولم يتهوا أحدًا بالتسبب في ذلك، وقالوا انه كان يعاني من مرض السكر وكان يتعرض من وقت لأخر لغيبوبة السكر.

وأمرت النيابة باستخراج تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة لذويه.

تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة داخل إحدى الحدائق وبالانتقال تبين أنها لشخص يدعى «م ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص عُثر على كل متعلقاته، وتم التواصل مع أسرته بواسطة الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، والذي عثر عليه داخل ملابسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ أقل من ساعة

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير ثنائي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل..النقد الدولي يشيد باستراتيجية وزارة المالية للسيطرة على زيادة مستويات الدين

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ ثلث ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

08:30 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى