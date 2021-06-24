غيبوبة سكر.. التحقيقات في العثور علي جثة عامل داخل حديقة الموسكي

كشفت تحقيقات نيابة الموسكي الجزئية اليوم الخميس، في واقعة العثور علي جثة عامل داخل حديقة بالموسكي، بعد تفريغ كاميرات المراقبة والتي ظهرت أن المتوفي توفي وفاة طبيعية ولا يوجد أي إصابات ظاهرية عليه.



كما أستمعت إلي أسرة المتوفي الذين لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، ولم يتهوا أحدًا بالتسبب في ذلك، وقالوا انه كان يعاني من مرض السكر وكان يتعرض من وقت لأخر لغيبوبة السكر.



وأمرت النيابة باستخراج تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة لذويه.



تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة داخل إحدى الحدائق وبالانتقال تبين أنها لشخص يدعى «م ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص عُثر على كل متعلقاته، وتم التواصل مع أسرته بواسطة الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، والذي عثر عليه داخل ملابسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.