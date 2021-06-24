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اتحاد جدة يوافق على انضمام حجازي لمنتخب مصر في الأولمبياد

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد، تلقيهم خطاب موافقة من اتحاد جدة السعودي، يفيد بموافقتهم على مشاركة أحمد حجازي في أولمبياد طوكيو مع المنتخب المصري الأولمبي.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد جدة "قام بموقف محترم للغاية وأرسل خطاباً يفيد بموافقتهم على مشاركة أحمد حجازي مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو حال اختياره من قبل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب".

وأضاف أنهم تلقوا خطاباً من غلطة سراي التركي بأن لديهم مباريات مهمة ويحتاجون إلى مصطفى محمد فيها، وبالتالي فإنه لن يكون موجوداً في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي المصري "ولكن هناك محاولات تجري معهم حتى الآن".

وأوضح أنهم تلقوا خطاباً باعتذار نادي فولفسبورغ عن مشاركة اللاعب عمر مرموش في أولمبياد طوكيو لحاجتهم الفنية له.

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