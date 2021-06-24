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تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:43 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي الترتيب الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة وبنسبة 9.5% وبسعر 27 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني سهم الشروق الحديثة للطباعة التغليف بنسبو 9.5% وبسعر 55.3 جنيه ، تلاه سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبن 9.1% وبسعر 8.6 جنيهات.

ثم جاء في الترتيب الرابع سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 8.2% وبسعر 45.5 جنيه ، وأخيراً سهم الدلتا للسكربنسبة 4.4% وبسعر 9.1 جنيه.

وأوقفت البورصة المصرية اليوم التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية لاستصلاح الأراضي، رواد السياحة-رواد، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد.
 

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