تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم

إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي الترتيب الأول بقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة وبنسبة 9.5% وبسعر 27 جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني سهم الشروق الحديثة للطباعة التغليف بنسبو 9.5% وبسعر 55.3 جنيه ، تلاه سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبن 9.1% وبسعر 8.6 جنيهات.





ثم جاء في الترتيب الرابع سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 8.2% وبسعر 45.5 جنيه ، وأخيراً سهم الدلتا للسكربنسبة 4.4% وبسعر 9.1 جنيه.



