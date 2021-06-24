سلالة دلتا من فيروس كورونا تنتشر في 90 دولة

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا أن السلالة الهندية من فيروس كورونا (دلتا) امتد انتشارها إلى ما يقرب من 90 دولة حول العالم.





وقالت في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الثالث "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي، المشاكل والحلول": "وفقًا للخبراء الأجانب، فقد انتشرت سلالة دلتا الجديدة إلى ما يقرب من 90 دولة".





أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عشية عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك بسبب ظهور سلالة جديدة "دلتا".





من ناحية أخرى، أشارت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إلى أن روسيا ليس لديها حتى الآن أخطر سلالة دلتا بلس.



