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حادث على الطريق الزراعي.. إصابة 3 في تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي ببني سويف

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيب 3 أشخاص، في حادث سير، وقع، صباح اليوم الخميس، إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: سمير نسيم سعد، ٥٢ سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وبراوس فوزي ملوكة، ٢١ سنة، عامل، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعوض فوزي ملوكة، ١٩ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، بسيارة الإسعاف رقم (431) ونقلت المصابين إلى قسم الطواري بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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حوادث حادث سير بني سويف الفجر

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