Advertisements

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

الخميس 24/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن فرجانى ساسى سيصل مصر خلال أيام قليلة، مستبعدًا أن يكون ذلك خلال الـ 24 المقبلة.

 

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن السبب الأول لمجىء ساسى هو أن يودع جمهور الزمالك، والثانى لطلب مستحقاته القديمة لدى النادى الأبيض.

 

وقال حتحوت، إنه من الممكن ولكن بنسبة ضئيلة أن يتحدث الطرفان فى التجديد مرة أخرى، ولكن ما يمنع هذا الأمر هو أمرين، أولهما تأخر اللجنة الجديدة، ما دفع ساسى إلى إرسال خطاب رسمى بشأن مستحقاته، والآخر هو أنه منح كلمة لعدة أندية منها "الريان والدحيل القطرى"، وأندية أخرى فى السعودية.

 

وتابع: "فرجانى يقول إنه لا يزال هناك احتمال للبقاء فى الزمالك لكن المعطيات تقول إن الأبواب قد أغلقت.. وأكثر ما أثار استياء اللاعب ليس المال فى المقام الأول، ولكنه لم يصل طوال الستة أشهر الأخيرة فى عقده لاتفاق مع مسؤولى الزمالك بشأن التجديد".

 

أخبار تهمك

عاجل..النقد الدولي يشيد باستراتيجية وزارة المالية للسيطرة على زيادة مستويات الدين

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

أنشيلوتي يحسم مصير ثنائي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

08:30 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى