مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن فرجانى ساسى سيصل مصر خلال أيام قليلة، مستبعدًا أن يكون ذلك خلال الـ 24 المقبلة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن السبب الأول لمجىء ساسى هو أن يودع جمهور الزمالك، والثانى لطلب مستحقاته القديمة لدى النادى الأبيض.

وقال حتحوت، إنه من الممكن ولكن بنسبة ضئيلة أن يتحدث الطرفان فى التجديد مرة أخرى، ولكن ما يمنع هذا الأمر هو أمرين، أولهما تأخر اللجنة الجديدة، ما دفع ساسى إلى إرسال خطاب رسمى بشأن مستحقاته، والآخر هو أنه منح كلمة لعدة أندية منها "الريان والدحيل القطرى"، وأندية أخرى فى السعودية.

وتابع: "فرجانى يقول إنه لا يزال هناك احتمال للبقاء فى الزمالك لكن المعطيات تقول إن الأبواب قد أغلقت.. وأكثر ما أثار استياء اللاعب ليس المال فى المقام الأول، ولكنه لم يصل طوال الستة أشهر الأخيرة فى عقده لاتفاق مع مسؤولى الزمالك بشأن التجديد".