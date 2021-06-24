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رسالة تحذيرية من موسيماني لنجوم الأهلي قبل موقعة الإياب أمام الترجي

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الجنوب الإفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، على عقد محاضرات مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقعوا فيها خلال موقعة ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى رادس، لمنع تكرارها فى مباراة العودة بالقاهرة.

 

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة التركيز وللعب بجدية فى مباراة العودة ضد الترجى التونسى، وعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز على بطل تونس خارج أرضه.

 

وحذر الجنوب إفريقى من مغبة انتفاضة فريق الدم والذهب فى مباراة العودة بالقاهرة، وأن التأهل لم يحسم حتى الآن رغم النتيجة الإيجابية خارج الأرض.

 

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة التركيز الشديد وعدم ارتكاب الأخطاء والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية كما حدث فى مباراة الذهاب، خصوصا أن الترجى سيلعب مباراة العودة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز للتشبث بفرصة الصعود للمباراة النهائية.

 

كما طالب لاعبيه بضرورة تقديم أفضل مستوى ومحاولة تسجيل أهداف فى شباك الترجى من أجل قتل آماله فى العودة للمباراة وتبديد حلمه فى الصعود لنهائى إفريقيا.

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