البورصة تعلن عن موعد عرض إستحواذ "زيتا"على 90% من "الإسكندرية الوطنية"

أعلنت البورصة المصرية، عن فترة تلقى وتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية من فبل شركة زيتا للإستثمار .





وأوضحت البورصة فقي بيان لها اليوم أن هذه الفترة سوف تبدأ من يوم 27 يونيو الجاري وينتهي في 8 يوليو المقبل، وذلك بعد تعديل سعر عرض شركة زيتا للاستثمار بخصوص الرغبة في شراء 4.7 مليون سهم بنسبة 90% من رأس مال الشركة المصدرة.





وأضافت البورصة ، أن “زيتا للاستثمار” رفعت سعر عرض الشراء ليصبح 6 جنيه للسهم بدلاً من 5.48 جنيه.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار لشراء حتى 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح 6 جنيهات بدلا من 5.48 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني نسبة 51% أسهم الأخيرة.





وقالت الهيئة، إنه يراعي بعد الموافقة على التعديل مد فترة سريان عرض الشراء لمدة مماثلة 10 أيام عمل من تاريخ نشر التعديل، وذلك لمراعاة وحماية مصالح المساهمين من حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض واستقرار السوق.





وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدود ( الإمارات) لشراء حتى عدد 4.702 مليون سهم بنسبة 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية، وذلك بعد استبعاد الحد الأدني للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة للالتزام باستمرار قيد الأوراق المالية للشركة المستهدفة بالبورصة، بسعر 5.485 جنيه.





يشار إلى أن مصر أبوظبي الإسلامي يساهم في الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.04% بشكل مباشر، و84.99% (مباشر وغير مباشر).





فيما تمتلك شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية 40.96 % من رأسمال الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.









يذكر أن مصرف أبوظبي حقق أرباحاً بلغت 332.22 مليون جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 230.35 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.





وخلال الفترة ارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 1.79 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال الفترة إلى 318.37 مليون جنيه، مقابل 228.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





فيما حققت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، خسائر بلغت 310.51 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 597.5 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت الشركة إيرادات نشاط خلال الفترة بنحو 88.9 ألف جنيه بنهاية مارس، مقابل 98.86 ألف جنيه خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



