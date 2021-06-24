مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

أكد لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد، أنه سيعود لنادي ريال مدريد الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته لستة أشهر لنادي آرسنال الإنجليزي.

وقال اللاعب لتلفزيون (TV2) النرويجي: "الوضع هو أنني لاعب ريال مدريد وعلي العودة إليه في غضون أسبوع ونصف، ريال مدريد كان واضحاً: يريد عودتي، وبالتالي سأضطر للسفر إلى هناك حين تبدأ التدريبات".

ولم يتحدث أوديجارد شخصياً مع مدرب الريال الجديد كارلو أنشيلوتي، ولكنه تحدث مع النادي وأكد أنه لديه اتصالات "وثيقة" معه.

وقال: "من الواضح أن حلمي هو دائماً اللعب هناك، أنا في النادي منذ 6 سنوات الآن وهذا كان دائماً هدفي".

وأكد أوديجارد أن رغبته هي "اللعب" ومن "المهم" أن يكون اللعب بشكل منتظم.