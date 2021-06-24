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روسيا ترد على عبور سفينة بريطانية غير القانوني حدود البحر الأسود

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ندد القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف، اليوم الخميس، بالحادث الذي تعرضت له مدمرة تابعة للبحرية البريطانية في البحر الأسود ووصفه بأنه "تحد جريء" من لندن، وحث الدولة الجزيرة على تقييم تصرفات سفينتها.

وقال "يفمينوف" للصحفيين: "إنه تحد جريء. يجب أن يقدم الجانب البريطاني تقييما لتصرفات الطاقم وإجراء تحقيق. ونحن بدورنا نلتزم بجميع معايير القانون البحري الدولي"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، طرد أسطول البحر الأسود وقوات أمن الحدود المدمرة التابعة للبحرية البريطانية التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا.

بينما ترفض وزارة الدفاع البريطانية رواية روسيا عن الحادث، قائلة، إنه ممر سلمي ولم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقطع فيديو للمدمرة وهي تدخل البحر الأسود يتعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن لندن.

وقال مراسل "بي بي سي"، الذي تمت دعوته على متن السفينة قبل وقوع الحادث، إنه رأى أكثر من 20 طائرة تحلق في السماء - وهو ما يمكن سماعه أيضًا في اللقطات - وزورقين لخفر السواحل الروسيين كانا يغطيان السفينة البريطانية.

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