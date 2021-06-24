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محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إنشاء وتطوير 264 مدرسة تشمل 3538 فصلًا بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وذلك بإجمالي تكلفة نحو 1.1مليار جنية.

وأوضح المحافظ، أن هذه المشروعات تشمل 42 مشروعًا بمركز ومدينة الفيوم، بإجمالي 531 فصلًا، بتكلفة 177 مليون و873 ألف جنية، و62 مشروعًا بمركز ومدينة اطسا بإجمالي 807 فصلًا، بتكلفة 199 مليون و143 ألف جنية، وفي مركز أبشواي 37 مشروعًا تشمل 548 فصلًا، بإجمالي تكلفة 157 مليون و562 ألف جنية.

وفي مركز يوسف الصديق 33 مشروعًا تشمل 437 فصلًا، بتكلفة إجمالية 157 مليون و803 ألف جنية، أما في مركز سنورس فقد تم تنفيذ 48 مشروعًا تشمل 683 فصلًا بتكلفة إجمالية 205 مليون جنية، وفي مركز طاميه 42 مشروعًا تشمل 532 فصلًا بإجمالي تكلفة 170 مليون و740 ألف جنية.

وأكد "الأنصاري" أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا الى حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر علي دفع عجلة التنمية والتقدم.

ولفت المحافظ الى البدء في إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة عدد 61 مشروعًا بمركزي اطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالي تكلفة 437 مليون جنية، بالإضافة الى خطة المحافظة للتوسع في إنشاء ورفع كفاءة عدد من المدارس بمختلف القرى والمراكز.
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي
محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 264 مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

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