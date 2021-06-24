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أجهزة الأمن تضبط 13 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط (13046) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12979) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (67) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وكما تم تحرير (997) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (268) قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (1912) شيشة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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