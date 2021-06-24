أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة(تفاصيل)







انتهي المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سلم علي مصر"، وهي من كلمات محمد الجمال وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها يوم 30 يونيو الجاري.





وفي سياق آخر، انتهى أحمد شيبه أيضًا من تسجيل أغنية " أنا مش فاضيلكم "، وهي من كلمات فارس المصري، توزيع طه الحكيم.



والجدير بالذكر أن أخر اعمال المطرب أحمد شيبه أغنية " يلا سلام "، وهي من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.