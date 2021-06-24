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رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة مريم الزهيري بالفرقة الثالثة- كلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية، لتأهلها لتمثيل مصر في سلاح الشيش، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، كما هنأ اللاعب عمر محمد العربي، إبن كلية التربية الرياضية بأبو قير، وأول افريقيا والمؤهل للمشاركة في أوليمبياد طوكيو هذا العام فى رياضة الجمباز، متمنيًا لهما التوفيق وإحراز ميداليات أولمبية تضاف إلى الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية وترفع إسم مصر عاليًا فى هذا المحفل الرياضى العالمى.

ومن جانبه أعرب الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، عن فخر الكلية بابنتها الواعدة، باعتبارها نموذجًا ايجابيا للطلاب، مؤكدًا ان الأبطال هم من يصنعون التاريخ، ولفت الدكتور الصيفى أن مريم من الطلاب المتفوقين علميًا بالإضافة إلى تفوقها الرياضى، مؤكدًا أن الكلية ستتولى تقديم كل الدعم والمساندة لبطلة مصر، ومتابعة إذاعة مبارياتها من خلال قاعة المؤتمرات بالكلية.  

كما أشار الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبى قير، إلى أن هؤلاء الأبطال يعدون نماذج جيدة للشباب يجب الافتخار بها، وتعريف الشباب والمجتمع بانجازاتهم، وتقديم الرعاية والمساندة لمثل هذه النماذج الأيجابية باعتبارهم قدوة طيبة لباقي الطلاب.

ومن جانبهم أكد الابطال الرياضيين أنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل الحصول علي ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو متوجهين بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز الرياضى.
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)
رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطلاب المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 (صور)

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