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التعليم تتيح لطلاب الثانوية الامتحان التجريبى من المنزل حتى التاسعة مساء

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم لطلاب الثانوية العامة، عن أتاحة الامتحان التجريبى فى مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء، ليتمكن الطلاب من أداء الاختبار التجريبي أونلاين من المنزل على التابلت، حيث يؤدى الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت، الامتحانات حتى يوم الاثنين 28 يونيو الجارى.

وأدى الطلاب يوم الإثنين 21 يونيو الجارى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا والثلاثاء مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، على أن يستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل، حيث يؤدى الطلاب يوم الخميس المقبل امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، والجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، ويهدف إلى تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات السابقة.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان هدف أيضا اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

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