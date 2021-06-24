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الدفاع التركية تعلن بدء المباحثات مع الوفد الأمريكي في أنقرة بشأن أفغانستان

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بدء المباحثات مع الوفد الأمريكي في أنقرة بشأن أفغانستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده لن ترسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان في إطار خطة تشغيل وتأمين مطار كابل في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الأطلسي من هناك.

 

ونقلت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية عن أكار قوله: "نحن حاضرون هناك في واقع الأمر"، في إشارة إلى وجود نحو 500 جندي في أفغانستان في إطار بعثة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الأطلسي.

 

وتابع: "الأمر الجوهري هو استمرار وجودنا في المطار".

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روسيا تركيا الوفد الأمريكي الدفاع التركية

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