التنمية المحلية: مشروعات حياة كريمة بالجيزة تشمل 132 قرية وتابعا

إجتمع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.



خلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي مع محافظ الجيزة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي يجري تنفيذها في مركزي الصف وأطفيح في 11 وحدة محلية قروية و42 قرية رئيسية وحوالي 90 تابع والتي سيستفيد منها أكثر من مليون مواطن وستتخطى تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ خلال المرحلة الحالية حوالي 6 مليار جنيه.



وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة الدورية لرئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة الي الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين، بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لسرعة الانتهاء من المشروعات المخططة في التوصيات الزمنية المحددة، وإزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ، بما يساعد فى تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.



فيما أكد اللواء أحمد راشد، أن هناك تفقد ومتابعة بصورة مستمرة للمشروعات الجارية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المخططة لذلك وتذليل أي تحديات تواجه الجهات والشركات المنفذة، نظرًا لأهمية تلك المشروعات الخدمية للمواطنين في القري بما يساعد في تحسين أحوالهم المعيشية، لافتا إلى أن المشروعات المخططة للتنفيذ تشمل كافة القطاعات الخدمية التى تهم أبناء القري وعلي رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.



خلال اللقاء حرص اللواء محمود شعراوى، على متابعة جهود محافظة الجيزة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنيين بالمحافظة علي مستوي نظافة الشوارع.



كما تابع شعراوي مع راشد المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتواصل مع بعض الشركات العاملة في مجال المخلفات وجمع القمامة للدخول في المنظومة الجديدة، بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة، باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة خاصة في ظل وجود المتحف المصري الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع القومي الهام.



وشهد الاجتماع أيضًا متابعة جهود المحافظة في رفع الاشغالات، وإزالة اي تجاوزات في ملف البناء، حيث أشار محافظ الجيرة إلي الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق علي مدار اليوم في كافة المناطق للتصدي لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى متابعة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لاستمرار السيطرة علي أعداد المصابين والحد من الارتفاع مرة آخري والحفاظ علي سلامة وصحة مواطني المحافظة، وعرض اللواء أحمد راشد جهود الاجهزة المعنية للحملات اليومية التي تقوم بها علي المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.



وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار تلك الحملات والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية او لتقديمها الشيشة للمواطنين.



كما شهد اللقاء أيضًا متابعة جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الطرق وخطط الرصف وانشاء بعض المحاور المرورية الجديدة والممشي السياحي بمنطق المريوطية، والتي سوف تسهم في عودة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة والنسق العام، وتحقيق السيولة المرورية والقضاء علي الاختناقات المرورية وحل التكدسات، كما تم استعراض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التي سيتم تنفيذها في العام المالي المقبل، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواصلة عملية التنمية وتلبية طموحات مواطني المحافظة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

