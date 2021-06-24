Advertisements

إثيوبيا تنفي سقوط مدنيين جراء الغارة الأخيرة على تغراي

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
نفى الجيش الإثيوبي سقوط ضحايا بين المدنيين جراء غارة جوية له استهدفت مؤخرا بلدة في إقليم تغراي الأثيوبي المضطرب.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أداني، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الخميس بأن عشرات الأشخاص الذين قتلوا بالغارة على سوق في بلدة توغوجا، الثلاثاء الماضي، كانوا مسلحين يرتدون زيا مدنيا، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث إن هؤلاء المسلحين لم يكونوا في السوق، مضيفا أنه لا تتوفر لديه الآن حصيلة ضحايا الغارة، لكنها ستنشر قريبا.

ويمثل ذلك أول اعتراف رسمي للحكومة الإثيوبية بشنها الغارة التي أودت، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأرواح 51 شخصا على الأقل.

وجاءت هذه الغارة في ظل ورود أنباء عن تجدد القتال في مدينة مقلي، عاصمة إقليم تغراي، الذي شهد في نوفمبر العام الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا، مع ورود أنباء عن ارتكاب مجازر في الإقليم من قبل جميع أطراف النزاع.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ أقل من ساعة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل..النقد الدولي يشيد باستراتيجية وزارة المالية للسيطرة على زيادة مستويات الدين

منذ ساعة و 8 دقيقة

توفى مع زوجته في ظروف غامضة.. من هو محمد راسم الذي احتفى به جوجل؟

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ ثلث ساعة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

أنشيلوتي يحسم مصير ثنائي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ريال مدريد يستبدل التعاقد مع القناص بالمفاوضات مع هدف برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

08:30 ص

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى