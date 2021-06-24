إثيوبيا تنفي سقوط مدنيين جراء الغارة الأخيرة على تغراي

نفى الجيش الإثيوبي سقوط ضحايا بين المدنيين جراء غارة جوية له استهدفت مؤخرا بلدة في إقليم تغراي الأثيوبي المضطرب.





وصرح المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أداني، في حديث لوكالة "رويترز" اليوم الخميس بأن عشرات الأشخاص الذين قتلوا بالغارة على سوق في بلدة توغوجا، الثلاثاء الماضي، كانوا مسلحين يرتدون زيا مدنيا، كما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث إن هؤلاء المسلحين لم يكونوا في السوق، مضيفا أنه لا تتوفر لديه الآن حصيلة ضحايا الغارة، لكنها ستنشر قريبا.





ويمثل ذلك أول اعتراف رسمي للحكومة الإثيوبية بشنها الغارة التي أودت، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، بأرواح 51 شخصا على الأقل.





وجاءت هذه الغارة في ظل ورود أنباء عن تجدد القتال في مدينة مقلي، عاصمة إقليم تغراي، الذي شهد في نوفمبر العام الماضي حملة عسكرية أطلقتها حكومة إثيوبيا لانتزاع السيطرة على الإقليم من "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" المتمردة، وذلك بمشاركة قوات إريترية أيضا، مع ورود أنباء عن ارتكاب مجازر في الإقليم من قبل جميع أطراف النزاع.



