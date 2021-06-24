دون دفع الفدية.. الأمن العام ينجح في تحرير طفل مختطفه بالدقهلية

حرر قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، طفل من أيدي خاطفيه "عامل ونجل شقيقته" رغبة فى مساومة أسرة المجنى عليه وطلب فديه مالية بالدقهلية.



وتلقى مركز المنصورة أمن الدقهلية بلاغا من عامل 50 سنة ومقيم بقرية دائرة المركز بغياب نجله 6 سنوات طالب عن مسكنهما مُنذ 15 يونيو حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنهما.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن لعام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أسفرت جهوده عن إن وراء ارتكاب الواقعة عامل 42 سنة له معلومات جنائية ومقيم بذات القرية ونجل شقيقته سائق 34 سنة ومقيم بقرية دائرة مركز الباجور بالمنوفية، حيث اتفقا على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه.



وأكدت التحريات قيام الأول باستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وحضر إليه الثاني بالسيارة قيادته (ربع نقل بصندوق مُغلق) وأصطحب الأخير الطفل داخل صندوق السيارة وتوجه به لمحل سكنه بالمنوفية لحين مساومة أهليته على دفع المبلغ المالي.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وأمن المنوفية وباستهدافهما أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتحرير الطفل المختطف وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.