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تعرف على موعد تنسيق الثانوية لطلاب الشهادة الإعدادية

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تنسيق الثانوية العامة بفارغ الصبر، لإلحاق أبنائهم بتلك المدارس، ويبدأ تنفيذ الحلم الكبير، حيث تحدد موعده عقب انتهاء التظلمات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية.

١. تجري مديريتا التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، عمليات الإحصاء والرصد لجميع درجات طلاب الشهادة الإعدادية التي حصلوا عليها في امتحانات الصف الدراسي الثاني.

٢. يستهدف الإحصاء والرصد، حساب نسبة الطلاب بالنسبة لعدد المدارس، وسعتها الطلابية، بالتنسيق مع المحافظة والإدارات التعليمية.

٣. سيجري إعلان تنسيق الثانوية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عقب انتهاء تظلمات الشهادة الإعدادية مباشرة.

٤. ويكون التنسيق على ثلاث مراحل بجميع محافظات الجمهورية، وتكون عبارة عن مرحلة أولى وهي المرحلة التي يتم فيها قبول الطلاب بأعلى درجة للالتحاق بالثانوية، ثم المرحلة الثانية والتي تقل في القبول عن المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثالثة وهي تكون أقل درجة يتم فيها قبول طلاب الإعدادية بالثانوية العامة. 

٥. وتقوم المديريات التعليمية، بوضع التنسيق وفقًا للإحصائيات الصادرة من المديريات لإعداد الناجحين في الشهادة الإعدادية 2021. 

٦. وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نسبة النجاح بلغت أكثر من 89%، حيث حصلت إدارة السيدة زينب على المركز الأول كأعلى الإدارات التعليمية الحاصلة على الدرجات النهائية من حيث عدد الطلاب الأوائل.

٧. وذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة النجاح بلغت أكثر من 83%، لافتة إلى أنه تم فتح باب التظلمات أمام الطلاب لمدة 15 يومًا.

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