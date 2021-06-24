الدبيبة: يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إنه يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة من خلال التعاون مع الولايات المتحدة بما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب.

والتقى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في برلين

وأكد الدبيبة بعد لقائه بلينكن، على أهمية إخراج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش الوضع الراهن في الأراضي الليبية.

وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي مسألة مؤتمر برلين الثاني المقبل بشأن الأوضاع في ليبيا والمقرر عقده في 23 يونيو الجاري، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.