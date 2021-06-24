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روسيا: جائحة كورونا ليست الأخيرة ومن الضروري الاستعداد لتحديات جديدة

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
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صرّحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، بأن جائحة الفيروس التاجي، ليست الأخيرة، داعية إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن بوبوفا قولها: "جائحة الفيروس التاجي ليست الأخيرة، ومن الضروري الاستعداد لتحديات جديدة.

وفي شأن ذي صلة، صرّحت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن السلالة الهندية من الفيروس التاجي قد انتشرت في 90 دولة.

وقالت بوبوفا في مؤتمر تهديدات الأمن البيولوجي العالمي: "سلالة دلتا الجديدة انتشرت فيما يقرب من 90 دولة"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود اشخاص مصابين بها في روسيا.

يشار إلى أن فيروس دلتا التاجي المتغير "B.1.617"، تم التعرف عليه لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، وتم اكتشاف ثلاثة أنواع فرعية له في وقت لاحق، وهي تختلف في بعض الطفرات في البروتين سبايك وفي انتشارها في مختلف البلدان.

وقد اكتشفت سلالة دلتا مؤخرا في العديد من البلدان، ووفقا للأطباء الهنود، يمكن أن تكون السبب الرئيس للموجة الثانية من الفيروس التاجي في الهند.

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