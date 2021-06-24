اليوم.. الترجي التونسي يصل القاهرة لمواجهة الأهلي











يصل فريق الترجي التونسي القاهرة عصر اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة مضيفه الأهلي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسي مرانًا خفيفًا بعد وصوله إلى القاهرة في إطار البرنامج الذي وضعه معين الشعباني المدير الفني للفريق.

ويخوض الترجي مرانه الأخير غدًا الجمعة على استاد السلام والذي يحتضن المباراة وذلك بحسب برتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

الجدير بالذكر أن الترجي التونسي خسر مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني.