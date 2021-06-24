تحويلات مرورية جديدة تتناسب مع تطوير الشوارع الرئيسية بـ«ناصر بني سويف»



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير عمل اللجنة التي وجه بتشكيلها لوضع تصور مقترح لتنظيم الحركة المرورية بمدينة ناصر بما يتناسب مع طبيعة الوضع الحالي في ضوء أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بالمدينة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة وتوسعة بشارع الجيش واستحداث شارع مستجد موازي لمركز الشرطة.



يأتي ذلك لتحقيق السيولة وتسهيل حركة سير السيارات وفك أية اختناقات أو تكدس كانت تحدث قبل هذه الأعمال بما يحافظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المدينة ويقضي على أية مظاهر للعشوائية أو التكدس.



جاء ذلك خلال اجتماعه بنائبه "بلال حبش" لإطلاعه على نتائج المتابعة الميدانية وتوصيات ومقترحات اللجنة التي أشرف عليها خلال زيارته "اليوم" لمدينة ناصر، ورافقه خلالها كل من: على يوسف رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل، والدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بني سويف، والرائد أحمد دسوقى بإدارة مرور بني سويف.



وأشار نائب المحافظ إلى قيام اللجنة بمعاينة ميدانية تفقدت خلالها شارع الجيش والشارع المستجد المستحدث بالمخطط التفصيلي للمدينة وشارع جمال عبد الناصر، وذلك لوضع تصور مقترح لإعادة توزيع الحركة المرورية وتحديد المسارات وتنظيم حركة الدخول والخروج من المدينة خاصة في الجزء المتقاطع مع الطريق الزراعي بما يحقق الانسياب المروري وسيولة الحركة بطريقة مخططة ومدروسة، ويضمن الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير التي تمت بالشوارع الرئيسية بالمدينة.



حيث حّددت اللجنة بأن يكون شارعي شجرة الدر والجيش "دخول وخروج" من وإلى المدينة، وتخصيص الشارع المستجد بجوار مركز الشرطة "دخول" إلى قلب المدينة، وأن يكون شارع جمال عبد الناصر"للخروج" من المدينة، على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية من المرور والوحدة المحلية ومشروع المواقف بدراسة إمكانية حل مشكلة الانتظار المخالف على الطرق الرئيسية، وعمل حماية أمام شارعي جمال عبد الناصر والمستجد لإلزام سائقي السيارات بالاتجاهات والمسارات المرورية المحددة للخروج والدخول من وإلى داخل المدينة.



وقد أوصت اللجنة في تقريرها برفع جميع المخلفات وكل ما يعيق الحركة ورفع الانتظار على الطريق السريع أمام مركز ومدينة ناصر، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة العامة للمرور، وغلق كافة الفتحات في المسافة من شارع شجرة الدر حتى دوران المعهد الديني، مع عمل دوران أمام المعهد، بالإضافة إلى دوران آخر بعد شارع شجرة الدر بمسافة لا تقل عن 200 متر، بجانب عمل دوران يتوسط المسافة بين شارع شجرة الدر وشارع المركز الجديد، مع مراعاة أن تسع مساحته حجم مسافة سيارات النقل الثقيل في أوسع قطاع عرضي بالطريق.

