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تعرف على مواعيد ومواجهات مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم 16 منتخباً تأهلهم الى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 "، وذلك بعد ختام مباريات دور المجموعات من البطولة، أمس الأربعاء.

 

وستنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة الأوروبية يوم السبت المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري.


وكان أبرز المفاجآت توديع المنتخب التركي من دور المجموعات بعد أن فشل في الحصول على أي نقطة، رغم أن الجميع كان يتوقع ذهاب المنتخب بعيداً في البطولة.

 

وأليكم مباريات هذا الدور:

  

26 يونيو

 

ويلز × الدنمارك

 

إيطاليا × النمسا

 

 

27 يونيو

 

هولندا × التشيك

 

بلچيكا × البرتغال

 

 

 28 يونيو

 

كرواتيا × إسبانيا

 

فرنسا × سويسرا

 

 

 29 يونيو

 

إنجلترا × ألمانيا

 

السويد × أوكرانيا

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