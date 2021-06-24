استولى على معاش جدته المتوفاة 8 سنوات.. الأموال العامة تضبط شابا بالدقهلية



وأضر ذاك بأموال الھیئة بما ھو قیمة المبلغ المالى المستولى علیھ، كما أمكن الحصول على المستندات

المؤیدة للواقعة.



وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھ، وبمواجھته أقر بإرتكابھ الواقعة على النحو المشار إلیه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.



وجاء ذلك استمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا، لاسیما جرائم الإستیلاء على

المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى الھیئات الحكومیة بالدقھلیة بقیام أحد الأشخاص بالاستیلاء على مبالغ مالیة من أموال الھیئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.وأكدت تحریات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وعن قیام أحد الأشخاص، مقیم بمحافظة الدقھلیة خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدتھ لوالده بموجب توكیل عام رسمي والتي توفت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الھیئة المشار إلیھا بوفاتھا لإیقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون، مما مكنھ من الإستیلاء على مبالغ مالیة بدون وجھ حق.