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روسيا تسجل 20182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:58 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 20182 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 17594 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 24 يناير الماضي.

 

ولفتت السلطات الصحية الروسيةن إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (8598 إصابة)، ولمقاطعتها (2308) ولثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1143).

 

وكانت روسيا، شهدت لليوم الثالث على التوالي قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

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