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استشاري طب نفسي: "كلنا نعاني من متلازمة البط" (فيديو)

الخميس 24/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، تفاصيل ما يعرف بـ "متلازمة البط"، مشيرا إلى أن هذه المتلازمة تعبر عن التوتر النفسي والقلق الشديد، موضحا أن أغلبنا يعاني من هذه المتلازمة، حيث أننا نقع تحت ضغوط نفسية، معلقا: "كلنا نعاني من متلازمة البط ولكن بنسب متفاوتة، تفكيرنا شغال 24 ساعة".

وأشار "فرويز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن "متلازمة البط" تشكل خطورة على صاحبها عندما تؤثر عليه جسمانيا، كارتفاع الضغط والسكر، أو ظهور أمراض جلدية، أو صداع مستمر، أو آلام في الكتف والرقبة.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن إهمال علاج متلازمة البط نفسيا سيؤدي إلى تدهور الوضع الصحي، منوها بأن الإحصائيات تشير إلى أن 40% ممن يدخلون عيادات القلب مرضى نفسيين في الأساس، و60% ممن يدخلون العناية المركزة بسبب القلب هم مرضى نفسيين.

وأوضح أن من أعراض الإصابة بمتلازمة البط عدم الرغبة في القيام بأي عمل، أو الوجود في تجمعات، فضلا عن ضعف الحركة، واضطراب في النوم.

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