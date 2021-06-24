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محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد حسين البقار محامي فتاة التيك توك حنين حسام، أنه لم يكن يتوقع هذا الحكم، فهو حكم قاس، ولا ينم عن الحقيقة، وأن قرار المحكمة جاء  لأن القضية تخص فئة عمرية معينة، والمحكمة قد تكون رأت أن براءة حنين قد تؤثر علي الشباب وتعامله مع تلك المواقع.
 
"المحامي السبب"
وقال "البقار" في تصريحات خاصة إلى "الفجر": "ضعف مرافعة محامي بقية المتهمين في القضية هو سبب هذا الحكم، وقد تغيبنا عن الجلسة لعدم تواجد حنين حسام بها،  ولم تكن طلبات الدفاع كافية، وكان يجب أن يكون هناك طلبات مختلفة واستجواب لضابط الواقعة وكذلك للشهود، والمطالبة بغلق هذا التطبيق".

وأشار إلى أن عقوبة الاتجار بالبشر تصل إلى الإعدام وفقًا لملابسات كل قضية،  وقضية حنين ليس بها أي شبه اتجار، وحنين لم تكن تروج للبغاء ولم تدعو الفتنة أو المتاجرة وكل ما يقال من خيال رواد السوشيال ميديا،  وغير حقيقي بالمرة.
 
وتابع المحامي: "لدينا فرصة أخرى لأن حنين تم الحكم عليها غيابيا، ولنا الحق في إعادة الإجراءات، إما بالنسبة لمن حضر الحكم حضوريا فأمامه النقض وهو ما يستغرق من عام لعامين، ولكن حنين في وضع مختلف، ولنا جلسة  قريبة يتم تحديدها خلال شهر على الأكثر".
 
"ليست تصريحاتي"
ونفى "البقار" ما تم تداوله من تصريحات على لسانه بضرورة محاكمة حنين حسام وأنها مذنبة قائلا: "هذا الكلام لم يحدث وهو اختلاق من بعض المواقع، وتم التلاعب بالكلام"، مضيفًا أنه صرح بأن الحكم قوي جدًا، والحكم يصبح رادعا إذا كان هناك ارتكاب للجريمة ولكن جريمة حنين لا تستوجب الحبس ولو لمدة ساعة واحدة، فإذا كان توصيفها تحريض على الفسق قد يجوز ذلك ، ولكن تصنيفها قضية اتجار بالبشر صعب للغاية، ونحن نأمل في البراءة.

"غلق التيك توك"
وكشف عن منظوره لهذا الحكم قائلًا: "يرى البعض أن حكم حبس حنين حسام يرجع إلى تشجيع الفتيات على استخدام "التيك توك"، وعدم معاقبة حنين حسام كانت ستفتح الباب على مصراعيه لعدد كبير من الفتيات وسيقومون باستخدام تلك البرامج وبالفعل هناك العديد من الفتيات التي تنتظر لتري ما سيحدث مع حنين لاتخاذ قرار بالاستمرار بتلك البرامج أو الإبتعاد عنها، فحنين الآن تدفع ضريبة ذلك وهي من تتحمل مسؤولياته، ولكني أتعجب هل خلال فترة حبس حنين تم تغيير ظروف التيك توك بالعكس إزدادت سوء ومازال مستمر ومازال هذا التطبيق مفتوح ويعمل في مصر، ولا يوجد أي نص لإساءة استخدامه، وقطاع كبير من المواطنين الآن يسوون استخدام التيك توك ولا ذنب لحنين لأنها كانت بمحبسها لمدة عام".

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