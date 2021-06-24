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بسبب خلافات مالية.. استمرار حبس نقاش أشعل النيران ببائع في حلوان

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الخميس، تجديد حبس نقاش 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران في صاحب كشك بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال "هاني"، 37 سنة، صاحب كشك، مصابا بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو أحمد زناتي، بإشعال النيران في الضحية بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول الواقعة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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