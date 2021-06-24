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الاتحاد الأوروبي وكندا يعلقان على وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك الممثلية الكندية، عن صدمتهما من وفاة الناشط والمرشح والتشريعي السابق نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس: "مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية. تعازينا إلى عائلته وأحبائه. يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".

بدوره أصدر مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية، بيانا أعرب فيه عن صدمته من الحادث، وأكد فيه دعم كندا لحرية التعبير ولضرورة ضمان مساحة آمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني.

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