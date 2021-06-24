استولى على أموال العاملين بالخارج.. الأموال العامة تضبط شخصاً ببولاق الدكرور

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخص لتحويله الأموال بالمخالفة للقانون.





أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بالجيزة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المذكور بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "الواتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم - 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم في مجال تحويل الأموال.



وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه

وإن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكي.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

