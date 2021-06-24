Advertisements

استولى على أموال العاملين بالخارج.. الأموال العامة تضبط شخصاً ببولاق الدكرور

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخص لتحويله الأموال بالمخالفة للقانون.


أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بالجيزة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.


أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المذكور بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب الجيزة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "الواتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم - 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم في مجال تحويل الأموال.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه
وإن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكي.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أخبار تهمك

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 6 ساعات

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ أقل من ساعتين

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

12:00 م

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى