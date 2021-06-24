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عفاف شعيب بعد تكريمها من جمعية الكتاب :" الحمدلله كرموني قبل ما أموت"

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعربت الفنانة عفاف شعيب عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من أمس من الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما. 


وقالت عفاف شعيب في تصريحات صحفية لها :" إنها سعيدة بهذا التكريم كثيرًا، وأنه مازال الاهتمام متواجد بجيلها مضيفة :" الحمد لله كرموني قبل ما أموت، أنا متكرمتش من سنين كتير أوي".

وتحدثت عن علاقتها الكاتب مصطفي محرم قائلة :" جمعتني به علاقة طيبة فهو كاتب متميز وعملت معه بعملين دراميين مهمين، منهما مسلسل الأبواب المغلقة لافتة أن الحجاب لا يشكل بالنسبة لي عائقًا بالعكس تمامًا، فأنا قدمت عدداً من الأعمال التي يحبها .



ويعد أخر ظهور للفنانة عفاف شعيب كان استضافتها خلال شهر رمضان في برنامج " شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة ايناس الدغيدي.

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