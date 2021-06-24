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روسيا تحدد موعد جولة جديدة من مفاوضات أستانا بشأن سوريا

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بالتسوية السورية ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وصرح اللواء ياروسلاف موسكاليك، اليوم الخميس، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وسبق أن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الدول الضامنة الثلاث في مفاوضات أستانا (وهي روسيا وتركيا وإيران) قد تعقد اجتماعا جديدا في نور سلطان بحلول أواخر يونيو الجاري.

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