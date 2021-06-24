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عاجل.. الإسكان قطع المياه غدا عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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لـمـدة 10 سـاعـات اعـتـبـاراً مـن الـ 10 مساء غد الجمعة.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (الزهراء - المنيب – القصبجي - ارض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسي - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبيني - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية) لـمـدة 10 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ حتى الساعة ٨ صباح السبت الموافق ٢٠٢١/٦/٢٦.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر ١۲۰۰ مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم القائم أعلى ترعة الزمر امام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا

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