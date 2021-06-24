"شادية خضر" لـ"الفجر": هناك مراجعة دائما بالمواقف الخاصة بالقضية الفلسطينية

أكدت النائبة شادية خضر، ممثلة الدولة المصرية بالبرلمان العربي، على أن هناك مراجعة دائما بالمواقف الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وتابعت "خضر" خلال حديثها مع موقع الفجر قائلة: "هذا ليس مجاملة للشعب الفلسطيني او الدولة الفلسطينية ولكن مصر دائما تنظر إلي فلسطين على أنها قضية عرقية ودينية وليست فقط دولة جوار وحدود، ولا احد يستطيع أن ينكر مدي تواصل واهتمام مصر بالقضية الفلسطينية.

وتابعت "خضر" خلال حديثها مع موقع الفجر قائلة: "هذا ليس مجاملة للشعب الفلسطيني او الدولة الفلسطينية ولكن مصر دائما تنظر إلي فلسطين على أنها قضية عرقية ودينية وليست فقط دولة جوار وحدود، ولا احد يستطيع أن ينكر مدي تواصل واهتمام مصر بالقضية الفلسطينية.

وعن السؤال عن التدخل المصري لوقف إطلاق النار بين كل من فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت على أن القضية الفلسطينية هي قضية أزليه يتم الإهتمام بها طوال الوقت لدي المصريين وعبر كل الحكومات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعيرها اهتمام واضح فهو من تدخل لوقف إطلاق النار بعد الفجعة الكبيرة بحي الشيخ جراح، حيث قام بتقديم المساعدات الطبية والغذائية وعمل على إعادة إعمار غزة.

وعن السؤال عن التدخل المصري لوقف إطلاق النار بين كل من فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، شددت على أن القضية الفلسطينية هي قضية أزليه يتم الإهتمام بها طوال الوقت لدي المصريين وعبر كل الحكومات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعيرها اهتمام واضح فهو من تدخل لوقف إطلاق النار بعد الفجعة الكبيرة بحي الشيخ جراح، حيث قام بتقديم المساعدات الطبية والغذائية وعمل على إعادة إعمار غزة.

هل كان هناك تعاون من قبل المجتمع الدولي مع البرلمان العربي؟

فأكدت على أنه لابد من توافق فلسطيني لكي يتم حل الأزمة الفلسطينية فحينما يكون هناك خلاف بين الفصائل الفلسطينية يكون هناك مشكلة حقيقية في التواصل مع المجتمع الدولي لحل الأزمة، ولكن البرلمان العربي يقوم بدوره الكامل حيث يتم ترجمة خطابه وإرساله الي كافة المؤسسات والمنظمات الدولية للوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني خاصة وان الاعتداء من قبل قوات الاحتلال واضح للقاصي والداني ويعد جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني.





وعن اقتحام المسجد الأقصى من قبل مستوطنين إسرائيلين بعد أيام من اتفاقية وقف إطلاق النار