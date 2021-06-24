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رئيس الإنجيلية: دار الثقافة بالإنجيلية تشارك بمعرض الكتاب لتعزيز الوعي وبناء الشخصية المصرية

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل. بإصدارات هامة في عدة مجالات؛ المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "إن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير، من أجل تعزيز الوعي لدى الإنسان المصري، وبناء الشخصية المصرية"، مضيفًا "أن إقامة المعرض في حد ذاته هي رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي".

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة "إن من أهم الإصدارات الجديدة لهذا العام كتاب "من لاهوت الشفافية إلى لاهوت العيش المشترك"، للدكتور القس أندريه زكي، وكتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا"، ونهدف للتنوع في قضايا النشر من أجل تغطية كافة الاحتياجات المعرفية للقراء والتلامس مع قضايا المجتمع واهتماماته".

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