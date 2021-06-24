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شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامى أحمد شوبير عن، أخر تطورات ملف تجديد واحد من أبرز نجوم الفريق الأول بنادي الزمالك.


وأكد شوبير، أن هناك عائقًا أمام تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك.

 

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت"، إن والد اللاعب ووكيله، طلبا تحصيل أجر أول عام فى التجديد نقدًا، كما يرغبان فى أن يكون التجديد لعامين فقط، فما يريد الزمالك 3 سنوات، مرجحًا أن يتم الاتفاق، اليوم الخميس، على كل تلك الأمور.

 

وتابع: "زيزو لعيب كويس وكان عامل شغل هايل فى البرتغال، ولكن نجوميته وظهوره ما اتحققوش غير فى الزمالك، ووجوده مكسب للقلعة البيضاء بدون شك، ولكن النادى أيضًا له حق عليه، ويجب أن يتذكر زيزو فضل الزمالك عليه".

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