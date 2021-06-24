عاجل من المحكمة بشأن المتهم بسرقة مصوغات حماة تامر حسني

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس المتهم بسرقة مجوهرات وهاتف محمول من والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من والدة زوجة الفنان تامر حسني، داخل مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم غافل والدة زوجة تامر حسني أثناء تواجدها بأحد المولات وقام بسرقة مصوغات ذهبية، والاستيلاء على مبلغ مالي.



وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا اتهمت فيه والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، أن أحد الأشخاص غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 اكتوبر، واستولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.



وفحص رجال الشرطة كاميرات المراقبة بالكافية محل الواقعة، لكشف هوية المتهم وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



