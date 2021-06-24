Advertisements

عاجل من المحكمة بشأن المتهم بسرقة مصوغات حماة تامر حسني

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس المتهم بسرقة مجوهرات وهاتف محمول من والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من والدة زوجة الفنان تامر حسني، داخل مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم غافل والدة زوجة تامر حسني أثناء تواجدها بأحد المولات وقام بسرقة مصوغات ذهبية، والاستيلاء على مبلغ مالي.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا اتهمت فيه والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، أن أحد الأشخاص غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 اكتوبر، واستولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.

وفحص رجال الشرطة  كاميرات المراقبة بالكافية محل الواقعة، لكشف هوية المتهم وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث تامر حسني بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف أخر تطورات ملف تجديد فيراري الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ساحر الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما لوزير الداخلية يخص 4 محافظات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. حقيقة عرض الأهلي لخطف فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يكافئ كريم فؤاد بعد انضمامه رسميا للأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من عودة الساحر إلى البرنابيو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد...القصة الكاملة لطبيب سافر أوروبا يجلس في السيدة نفسية مشردًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. سبب رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

طبيب دمياط : لم أكن واعي أثناء قتل ابني

"بيسرق جيرانه".. حبس لص الشقق السكنية بمدينة بدر

وفاة والد بسمة بوسيل زوجة تامر حسني

تفاصيل النصب على حماة تامر حسني على يد عاطل ادعى أنه رجل أعمال خليجي

"غافلها وسرق ذهبها وفلوسها"..التحقيق في واقعة سرقة والدة زوجة تامر حسني داخل مول بأكتوبر

كيف سرق الخليجي المزيف حماة الفنان تامر حسني؟.. والمتهم اقترح عليها التنزه بأماكن أرخص

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تُقرب نجم بيراميدز من الأهلي

06:31 م

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

09:31 ص

محامي حنين حسام لـ"الفجر": موكلتي لا تستحق الحبس ولو ساعة.. ومفاجأة خلال شهر

12:00 م

مايسترو ريال مدريد يعلن عودته للفريق الملكي

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى