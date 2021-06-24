الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا فصل الصيف فعليا من عدة أيام، منوهة بأنه اعتبارا من غدا الجمعة سيكون هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة.





وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث سنشعر بطقس شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية عدا السواحل الشمالية، والذي سيكون الطقس بها معتدل.



