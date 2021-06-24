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موعد مباراة إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي يورو 2020

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد منتخب ايطاليا لخوض مواجهة قوية ضد نظيره النمساوي في دور ال16 لبطولة كاس الأمم الأوروبية يورو 2020 المقامة حاليا وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، فيما صعد منتخب النمسا لهذا الدور بعدما احتل وصافة المجموعة الثالثة.

وينتظر أن تقام المباراة بين المنتخبين الايطالي والنمساوي يوم السبت 26 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية "لندن".

ومن المنتظر أن تذاع مباراة النمسا وإيطاليا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1، وبي إن سبورتس ماكس 2 بنقل المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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