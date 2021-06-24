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موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات 2021
الخميس 24/يونيو/2021 - 12:27 م
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يبحص المسلمون في جميع بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2021، لذبح الأضاحي والاحتفال بالعيد كلا على طريقته الخاصة.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها المهتمين بمعرفة موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2021، التفاصيل الكاملة حول موعد أول أيام عيد الأضحى.
ومن المنتظر، أن هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران السبت 10 يوليو، ويولد الهلال فى هذا اليوم فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى.
ويوم السبت الموافق 10 يوليو سيكون اليوم التالى ليوم الرؤية، والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي باقى محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15 دقيقة).
أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35 دقيقة).
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
وبهذا فيكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، ووقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.
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