موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات 2021

يبحص المسلمون في جميع بقاع الأرض عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2021، لذبح الأضاحي والاحتفال بالعيد كلا على طريقته الخاصة.





وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها المهتمين بمعرفة موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2021، التفاصيل الكاملة حول موعد أول أيام عيد الأضحى.









ومن المنتظر، أن هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران السبت 10 يوليو، ويولد الهلال فى هذا اليوم فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى.

ويوم السبت الموافق 10 يوليو سيكون اليوم التالى ليوم الرؤية، والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي باقى محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35 دقيقة).





موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى