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التعليم تعلن ضوابط تسليم أوراق البابل شيت بالامتحان النهائى للثانوية العامة

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات وضوابط تسليم أوراق الإجابة للمواد التى تضاف للمجموع بامتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه يتم توفير أكياس من القماش وسلك ترصيص لرئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع الأوراق وإخطار رؤساء لجان السير بضرورة وضع أوراق الإجابة " البابل شيت بعد جمعها من الطلاب فى الكراتين الخاصة بالمطبعة والواردة فيها وغلقها جيدا ووضعها فى تلك الأكياس من القماش وترصيصه على أن توضع كراسات الأسئلة الخاصة بأوراق الإجابة بنفس الكيس القماش بدون كرتونة لنقلها بالطريقة المؤمنة والمتبعة سنويا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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الفجر الثانوية العامة التعليم الامتحان النهائى

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