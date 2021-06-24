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أحمد بدير يتلقى لقاح كورونا

الخميس 24/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان أحمد بدير عن تلقيه لقاح كورونا، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أحمد بدير صورة له أثناء تلقيه للقاح، وعلق عليها قائلاً:"الوقاية خيرٌ من العلاج، صباح الخير".

وفي سياق آخر، شارك أحمد بدير في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي"بين السما والأرض"، و"المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.
أحمد بدير يتلقى لقاح كورونا
أحمد بدير يتلقى لقاح كورونا

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